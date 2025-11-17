Matonge éclate de joie ce dimanche soir après la victoire de la RDC face au Nigeria

À Matonge, la communauté congolaise a célébré avec ferveur la qualification de la RDC pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026. Dimanche soir, la victoire aux tirs au but contre le Nigeria a déclenché une vague de liesse dans le quartier ixellois.

Matonge était en fête ce dimanche soir : nombreux étaient dans la rue pour suivre et célébrer la victoire de la République démocratique du Congo face au Nigeria. Un match tendu au Maroc qui s’est finalement résolu au tir au but (1-1, 4-3). A Ixelles, la joie était intense : les drapeaux, les chants et les klaxons ont envahi le quartier.

La République démocratique du Congo s’est qualifiée dimanche soir pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde 2026 en s’imposant aux tirs au but contre le Nigeria, au stade Prince Héritier, à Rabat au Maroc.

Dès la 3e minute, le milieu nigérian Frank Onyeka a fait trembler les filets congolais. Sa frappe du droit a pris le portier de la RDC à contrepied en raison d’une déviation du pied d’Axel Tuanzebe (3e, 1-0). Elia Meschack a remis les compteurs à zéro d’un plat du pied gauche sur un centre à ras de sol de Cédric Bakambu (32e, 1-1). En deuxième période, les deux équipes n’ont réussi à se départager, ce qui les a envoyées vers les prolongations.

La décision s’est faite lors d’une séance de tirs au but où Timothy Fayulu, le gardien congolais monté uniquement pour les tirs au but, a détourné trois tentatives nigérianes avant que l’ancien Anderlechtois Chancel Mbemba ne marque le penalty décisif.

Mathieu Epolo et Mario Stroeykens, qui ont récemment décidé de jouer pour la sélection de la République démocratique du Congo, sont restés sur le banc durant l’intégralité de la rencontre. Michel-Ange Balikwisha est lui monté au jeu durant les prolongations (106e).

Les Congolais disputeront les barrages intercontinentaux en mars 2026. Pour connaitre leurs adversaires, ils devront attendre le tirage au sort qui aura lieu le 20 novembre à Zurich, endroit où siège la fédération internationale de football (FIFA).

La rédaction avec Belga – Photo : Caravaggio