Mathieu Michel sur les choix de la Défense : “Essayez d’arrêter un drone à 1000€ avec un F35, c’est compliqué”

Le député fédéral Mathieu Michel (MR) était l’invité de Bonjour Bruxelles ce vendredi. Le libéral est notamment revenu sur les stratégies de défense adoptées par la Belgique.

Mathieu Michel s’est montré assez critique à l’égard de la stratégie actuelle de la Défense belge, sous la houlette du ministre de la Défense Théo Francken (N-VA). Le libéral évoque par exemple la récente acquisition de onze avions de chasse F-35 par la Belgique : “Je pense qu’on aurait pu en acheter un peu moins et réinvestir dans les nouvelles formes de menaces“, explique Mathieu Michel.

Ici, on parle par exemple de drones, dont une incursion a eu lieu dans l’espace aérien de la base militaire d’Elsenborn au début du mois.

L’ancien secrétaire d’État à la Digitalisation ironise : “Essayez d’arrêter un drone à 1 000 euros avec un F-35, c’est compliqué.“

Pour Mathieu Michel, il faut réorienter l’investissement militaire : “Il faut comprendre qu’aujourd’hui, le spectre de protection d’un territoire, ce n’est pas uniquement d’acheter des avions et des chars. D’ailleurs, ce spectre, ce n’est plus uniquement de la défense militaire, mais aussi de la sécurité au sens large : avec la police, les services de renseignement, la cybersécurité…“, a-t-il conclu.

■ Interview de Mathieu Michel au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles