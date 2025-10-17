Passer la navigation
Prévue ce vendredi, la démonstration des F-35 au-dessus de Bruxelles est finalement annulée

La démonstration des nouveaux avions F-35 et de drones au-dessus de Bruxelles est finalement annulée.

S’il avait d’abord été annoncé, hier, que l’espace aérien bruxellois serait temporairement fermé ce vendredi pour permettre une démonstration des nouveaux avions F-35 de la Défense au-dessus de la capitale (ainsi que de drones), ce passage n’aura finalement pas lieu.

Le ministre de la Défense, Theo Francken (N-VA) a en effet annoncé hier soir que “l’intention était de faire atterir les drones et les F-35 à Zaventem, mais il semble que cela nécessite la fermeture de l’espace aérien, j’ai donc dit que cela n’aurait pas lieu“, a-t-il précisé à VTM Nieuws. Les départs et arrivées à Brussels Airport auraient, en effet, dû être temporairement interrompus dans l’après-midi, tandis que le contrôle aérien aurait été repris durant une quinzaine de minutes par des militaires.

À bonne source, l’agence Belga avait appris qu’il s’agissait d’une démonstration aérienne destinée aux alliés de l’OTAN, dans un contexte informel, alors qu’un sommet des ministres de la Défense des états membres a eu lieu mercredi.

 

ArBr avec Belga – Photo : Belga

17 octobre 2025 - 07h36
Modifié le 17 octobre 2025 - 07h43
 

