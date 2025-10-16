Passer la navigation
Nouveaux F-35 belges: l’espace aérien bruxellois sera temporairement fermé pour une démonstration

L’espace aérien au-dessus de Bruxelles sera temporairement fermé vendredi pour une démonstration des F-35 et des nouveaux drones de la Défense, a appris Belga jeudi à bonnes sources.

Cette démonstration est destinée aux membres de l’OTAN alors qu’une réunion des ministres de la Défense des pays membres de l’organisation est prévue ces 17 et 18 octobre à Bruxelles.

Belga – Photo : Belga Image

16 octobre 2025 - 18h02
Modifié le 16 octobre 2025 - 18h02
 

