Marie Lecocq ne se représentera pas à la coprésidence d’Ecolo

Marie Lecocq affirme avoir longtemps réfléchi à se représenter avant d’abandonner l’idée. “Ce n’est pas l’envie qui manque, mais j’ai jugé que les conditions n’étaient pas réunies lorsque j’ai été alertée par de nombreuses personnes que ma candidature risquait de déclencher une contre-campagne”, souligne-t-elle.

L’écologiste admet qu’une hypothétique candidature de sa part aurait pu provoquer des crispations au sein du parti, “parce que je porte une part de responsabilité de l’échec de la coprésidence passée” a-t-elle reconnu.

L’ancienne coprésidente des Verts estime par ailleurs qu’il serait “plus sain” que d’autres candidatures soient déposées aux côtés de celles de Gilles Vanden Burre et Marie-Colline Leroy, annoncées lundi.

Belga