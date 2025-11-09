Margaux, bruxelloise de 26 ans, est à Belém pour représenter les jeunes à la COP30

À la COP30 de Belém, Une Bruxelloise de 26 ans, représente les jeunes belges pour défendre une action climatique plus ambitieuse.

La COP30 s’ouvre ce lundi à Belém, au Brésil, aux portes de l’Amazonie. Parmi les délégués belges présents figure une jeune Bruxelloise, Margaux Mannaerts, 26 ans, représentante du Forum des jeunes et déléguée ONU pour le climat. Sur place, elle entend faire entendre la voix de sa génération dans les négociations climatiques. “On suit les négociations ici avec tout un réseau européen de délégués. On se coordonne beaucoup et on crée des positions communes“, explique-t-elle.

Consciente des difficultés à convaincre certains gouvernements “encore sceptiques sur le climat“, Margaux insiste sur la nécessité de maintenir la pression. “C’est important qu’on soit là, parce que si nous, les jeunes, on n’y va pas, personne ne parlera pour nous“.

► Lire aussi | COP30: des organisations se rassemblent dans le centre de Bruxelles pour réclamer des mesures climatiques ambitieuses

Elle espère que cette COP permettra de remettre la lutte contre le changement climatique au centre de l’agenda politique.

La COP30 réunira jusqu’au 21 novembre 2025 des gouvernements, des organisations environnementales, des entreprises et de nombreux autres acteurs aux portes de la forêt amazonienne, véritable poumon vert de la planète. Les principaux thèmes de cette édition sont la réduction des gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique et le financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement.

La rédaction avec Belga – Photo : BX1