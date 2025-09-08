Manifestations pro-palestinenne: Close défend le maintien de l’ordre en cas de dérapage

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS) a défendu lundi soir l’attitude des forces de l’ordre à l’occasion de dérapages observés dans le contexte de certaines manifestations pro-palestiniennes à répétition organisées sur la place de la Bourse.

M. Close répondait à une interpellation citoyenne de Stéphanie Richani venue dénoncer le recours à une “violence disproportionnée” de la police, au “harcèlement“, à des “arrestations arbitraires“, à l’usage de gaz lacrymogène, à “l’intimidation“, à l’occasion de manifestations de collectifs citoyens devant la Bourse “contre le génocide du peuple palestinien“.

“Nous continuerons à défendre le droit de manifester, mais nous continuerons aussi à exiger que ce droit s’exerce dans le respect du cadre légal et du bien-être collectif. C’est la seule manière de faire vivre ensemble la liberté d’expression, la solidarité et la sécurité dans notre ville“, a déclaré le bourgmestre.

Selon Philippe Close, entre le 12 avril et le 24 août, ces rassemblements ont donné lieu à 32 “incidents graves, allant de violences et menaces envers des passants ou des clients d’établissements Horeca, jusqu’à des bagarres entre manifestants eux-mêmes, dont un incident au couteau, le 24 août. Ces dérives, même si elles ne concernent qu’une partie des participants, mettent en péril la sécurité et abîment l’image d’un mouvement qui se revendique pacifique“, a-t-il souligné.

D’après M. Close, la grande majorité des plus de 500 manifestations liées à la situation en Palestine qui ont pu avoir lieu sur la place De Brouckère, sur la place de l’Albertine ou encore à la Gare Centrale depuis octobre 2023 se sont déroulées dans le respect des règles, en dialogue avec la police, et ont permis à des milliers de personnes de “manifester leur solidarité de manière pacifique et visible“.

