Manifestation nationale : cinq suspects arrêtés pour incendie volontaire et violences

Cinq suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles à la suite d’actes délictueux commis lors de la manifestation du 14 octobre, a annoncé le parquet de Bruxelles mercredi.

Trois d’entre eux ont été arrêtés judiciairement pour association de malfaiteurs, notamment en lien avec un incendie volontaire survenu place de l’Yser. Deux autres ont été interpellés pour rébellion et dégradation de mobilier urbain.

Selon les premiers éléments recueillis, un groupe spécifique aurait profité du rassemblement pour commettre volontairement des actes de violence. Ces individus, vêtus intégralement de noir, masqués et équipés de protections oculaires, agissent selon un mode opératoire bien établi: ils se mêlent d’abord aux manifestants, passent à l’action en ciblant des biens publics ou privés, puis se fondent à nouveau dans la foule afin d’échapper à toute identification.

Le parquet a ouvert plusieurs enquêtes, notamment pour incendie volontaire, entrave méchante à la circulation et association de malfaiteurs pour les faits constatés place de l’Yser. Une autre enquête vise à identifier les auteurs des dégradations commises sur le bâtiment de l’Office des étrangers. “Tous les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour identifier les autres auteurs et apporter une réponse pénale appropriée“, a précisé le parquet, qui rappelle que la gestion de l’ordre public relève de la police administrative.

Belga

