Manifestation nationale à Bruxelles : quel impact économique pour les commerçants ?

Entre 40.000 et 75.000 personnes ont participé à la manifestation nationale de ce mardi à Bruxelles. Mais quel est l’impact de cette grève sur l’économie ?

La manifestation nationale de ce mardi a rassemblé entre 40.000 et 75.000 personnes dans les rues de Bruxelles. Au-delà de l’ampleur de la mobilisation, les commerçants constatent déjà un impact économique important dans la capitale.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Morgane van Hoobrouck

Dans plusieurs quartiers, les clients se sont faits rares. “Les travailleurs de bureaux sont tous en télétravail. On a quelques touristes, mais ça ne représente pas toute notre clientèle, donc il y a une réelle baisse à cause de cette grève”, explique Youssef Bkhou, gérant du concept store Appart 17.

► Reportage | Manifestation nationale du 12 mai : entre 40.000 et 75.000 personnes ont battu le pavé bruxellois

Du côté de l’Union des classes moyennes (UCM), on s’inquiète de la répétition des mouvements sociaux et de leur efficacité. Juliette Lambotte, conseillère au service d’études de l’organisation, estime que ces grèves ont un impact limité sur le plan politique. “Les plus impactés au final, ce ne sont pas les gouvernements qui ne bougent pas, mais les indépendants, les PME et les commerçants”

La rédaction – Photo : BX1