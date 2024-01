Le collectif “Stop crise de l’accueil” offre du café suite à la saisie de la machine du cabinet de Nicole de Moor

Une manifestation organisée par le collectif citoyen “Stop à la crise de l’accueil” s’est déroulée vendredi matin vers 10h00 devant la Tour des Finances à Bruxelles, afin de dénoncer la violation des lois en matière d’accueil par le gouvernement fédéral, a constaté l’agence Belga sur place. Une quarantaine de manifestants étaient présents.

L’action était organisée en réaction aux saisies par un huissier d’une machine à café et d’un congélateur la semaine dernière au cabinet de la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole de Moor. Cette saisie faisait suite au non-paiement des astreintes imposées à l’État belge pour ne pas avoir accueilli les demandeurs d’asile en cours de procédure et devant être hébergés.

► À lire aussi | Le congélateur et la machine à café du cabinet de Nicole de Moor saisis par un huissier de justice

De façon symbolique, les manifestants offraient du café devant la Tour des Finances, siège de plusieurs ministères fédéraux, pour dénoncer “la violation des lois belges et internationales en matière d’accueil.” Cette action se voulait d’autant plus symbolique que la machine à café devait être mise aux enchères aujourd’hui et que les militants souhaitaient la racheter. Cette vente a finalement été reportée.

L’objectif de l’action était ainsi de “visibiliser la situation des demandeurs d’asile en Belgique“, dont près de 3.000 sont à la rue actuellement, en dépit de leur droit à l’accueil, selon Alexia Falisse, porte-parole du collectif “Stop à la crise de l’accueil”.

► Découvrez tous nos articles sur l’accueil des réfugiés

Rédaction avec Belga