Manifestation devant le palais de justice pour soutenir Hossam Alfaqawi, militant palestinien

Une cinquantaine de manifestants ont mené une action mardi sur la place Poelaert, devant le palais de justice de Bruxelles, pour soutenir le militant palestinien Hossam Alfaqawi. L’activiste, arrêté en septembre et placé deux jours en centre fermé avant d’être libéré, comparaissait à 14h00 pour répondre de faits de “rébellion” survenus lors d’une manifestation le 6 avril 2025 et pour coups et blessures contre la police lors d’une autre manifestation, le 9 juin 2025. L’audience a été reportée au 20 janvier.

Husam Alfaqawi est l’un des moteurs des rassemblements quotidiens organisés devant la Bourse de Bruxelles en soutien au peuple palestinien. Ressortissant palestinien, Hossam Alfaqawi est en Belgique depuis plus de deux ans. Artiste, actif à la manifestation quotidienne de la Bourse, il a été arrêté le 10 septembre dans le métro, détenu deux jours en centre fermé, puis libéré pour des raisons médicales.

Selon Marie Monfils, amie proche et militante, la police a accusé “à tort” Hossam Alfaqawi de “rébellion” et de “violences envers les forces de l’ordre“, des faits mentionnés dans le dossier. “Ces accusations sont profondément choquantes. Nous sommes ici pour montrer qu’il n’est pas seul“, a-t-elle déclaré.

Elle dénonce par ailleurs un ciblage accru des militants pro-palestiniens. “C’est évident, je ne me pose même plus la question. Husam et beaucoup d’autres issus du mouvement sont constamment visés par la police, surtout lorsqu’ils sont sans papiers“, a ajouté la militante.

Report d’audience face au flou entourant les images

Les avocats qui défendent Hossam Alfaqawi, Me Emilie Djawa et Me Tom Danhieux (Progress Lawyers Network, PLN) ont expliqué mardi à l’audience qu’ils n’avaient “aucun détail” sur les images citées dans ce dossier, qui proviendraient d’un hélicoptère et de caméras de surveillance. La procureure, qui semblait elle-même perplexe, a simplement déclaré mardi à l’audience que la police a estimé que l’analyse de ces images était “négative“, sans fournir plus d’explications. “Qu’est-ce que cela signifie?“, a demandé Me Emilie Djawa après l’audience.

L’avocate a également expliqué que le report permettra de rassembler en une seule audience les deux inculpations dont son client fait l’objet. Hossam Alfaqawi est d’abord poursuivi par le parquet pour des faits de “rébellion” survenus lors d’une manifestation le 6 avril 2025. Il est ensuite poursuivi pour des coups et blessures contre la police lors d’une autre manifestation, le 9 juin 2025.

L’audience est reportée au 20 janvier, le temps que le parquet fournisse les éléments nécessaires au tribunal correctionnel de Bruxelles, chambre néerlandophone.

