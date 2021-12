Manifestation des directions d’écoles fondamentales francophones à Bruxelles

Ce matin, plus de 400 personnes, selon la police, se sont rassemblées devant le cabinet de Caroline Désir, la ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, (PS).

Cette manifestation rassemblait de nombreuses directions d’établissements fondamentales pour exprimer leur surmenage en raison des multiples directives sanitaires. Une directrice explique “on travaille 60 à 70 heures par semaine et parfois même le week-end, car en période Covid, on nous signale souvent le dimanche des cas positifs et il faut tout organiser le soir même“. Les directions se sentent seules face à la charge administrative toujours croissante liée à la crise sanitaire. Elles soulignent que les directions du secondaire ont plus de soutien. De plus, les directions s’inquiètent pour les élèves et l’attention pédagogique qui leur semble passer au second plan.

Pendant près d’une heure, la ministre de l’Éducation, Caroline Désir a rencontré une délégation de directeur.rice.s pour parler des aides éducatives et administratives. La ministre rappelle qu’une enveloppe budgétaire de 20 millions d’euros pour l’administration a été débloquée dans le cadre du plan de pilotage.

Une nouvelle rencontre est prévue le 17 janvier entre les directions et le cabinet de la ministre.

■ Un reportage de Sabine Ringelheim, Frédéric De Henau et Pierre Delmé