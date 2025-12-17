Manifestation des agriculteurs : la Stib annonce des perturbations sur son réseau ce jeudi

La manifestation des agriculteurs de ce 18 décembre rassemblera environ 8000 personnes et 500 tracteurs dans la capitale. Cette mobilisation provoquera d’importants embarras de circulation, mais aura aussi un impact pour la Stib.

Dès 11h, les accès n°1 et 2 (boulevard du Régent / rue de la Loi) de la station Arts-Loi seront fermés dès 11h. À partir de 12h, ce seront les accès n°2 et 5 de Maelbeek qui seront fermés.

La circulation des trams et des bus sera aussi impactée, étant donné que la rue et la place du Luxembourg seront fermées de 10h à 20h.

Les bus 12 font leur terminus à Maelbeek au lieu de Trône,

Les bus 21 font leur terminus à Maelbeek au lieu de Luxembourg,

Les bus 27 font leur terminus à Merode au lieu de Luxembourg,

Les bus 34 et 80 font leur terminus à Idalie au lieu de Porte de Namur,

Les bus 38 et 95 sont déviés entre Trône et Idalie via la rue du Trône,

Les bus 64 font leur terminus à Maelbeek au lieu de Porte de Namur.

Plusieurs lignes risquent d’être fortement perturbées selon l’avancée du cortège. La Stib évoque les lignes de tram 92 et 93, et de bus 12, 14, 20, 21, 27, 29, 34, 36, 38, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 80, 88 et 95.

