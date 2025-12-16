Des centaines de tracteurs attendus jeudi, d’importants embarras de circulation à prévoir

D’importants embarras de circulation sont à prévoir jeudi à Bruxelles, en raison d’une manifestation d’ampleur du monde agricole dans le centre-ville ainsi que de la tenue d’un sommet européen. La police déconseille vivement de venir dans la capitale en voiture.

La manifestation, où sont attendues plus de 8.000 personnes et des centaines de tracteurs, paralysera la petite ceinture une grande partie de la journée. La police annonce mardi que le parcours sera fermé toute la journée. Il s’agit des boulevards Albert II, du Jardin botanique, Bischoffsheim, des avenues des Arts et du Régent, de la rue de la Loi, des rues de Trêves, Montoyer, Marie de Bourgogne, du Luxembourg et enfin la place du Luxembourg où s’achèvera la manifestation en fin d’après-midi.

“La petite ceinture de Bruxelles sera probablement inaccessible à la circulation, tout comme le carrefour Arts-Loi. Les rues avoisinant la rue de la Loi et le quartier européen pourraient également connaître des perturbations de trafic“, anticipe la police de Bruxelles Capitale Ixelles. En outre, des actions de blocage dans et autour de Bruxelles ne sont pas à exclure. Des centaines de tracteurs sont également attendus pour le cortège et ils gagneront la capitale dès le début de matinée.

De plus, en raison du sommet européen, le tunnel Reyers sera fermé du 17 au 19 décembre. “Nous vous déconseillons vivement de venir à Bruxelles en voiture et vous recommandons fortement de privilégier les transports en commun, si possible le métro et le train, ou d’utiliser d’autres moyens de transport“, conclut la police.

Belga – Photo archives Belga