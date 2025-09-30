Mandats d’arrêt pour trois suspects après une saisie de cocaïne à Bruxelles

Trois suspects ont été placés sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction bruxellois après avoir été interpellés ce week-end dans le cadre d’une opération antidrogue menée par la zone de police Bruxelles-Ouest, a indiqué mardi cette dernière.

Samedi après-midi, une patrouille motorisée a intercepté un homme circulant en trottinette chaussée de Ninove, à Molenbeek-Saint-Jean. L’individu, qui se retournait de manière répétée en voyant les policiers, a été soumis à un contrôle. Dans sa veste, les agents ont découvert 24 pacsons de cocaïne, pour un poids total de 7,19 grammes. Dans le prolongement de cette interpellation, une perquisition a été effectuée à Anderlecht. Deux autres suspects y ont été arrêtés. Les fouilles menées dans l’appartement et sur les personnes ont permis de saisir 124,47 grammes de cocaïne supplémentaires, 2.505 euros en liquide ainsi que deux balances de précision.

Au total, 131,66 grammes de cocaïne ont été saisis. Les trois individus avaient été mis à la disposition du parquet dimanche avant d’être placés sous mandat d’arrêt.

Belga