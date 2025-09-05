Passer la navigation
Mandat d’arrêt confirmé pour les deux suspects du tir mortel au parc de la Rosée

La chambre du conseil a confirmé le mandat d’arrêt pour les deux suspects interpellés pour le tir mortel survenu au parc de la Rosée, à Anderlecht, le jeudi 7 août, a indiqué vendredi le parquet du procureur du roi de Bruxelles à Belga. La détention des deux individus est prolongée pour un mois.

Le 7 août, un individu avait ouvert le feu à plusieurs reprises dans le parc de la Rosée, à proximité de la place Lemmens. La victime, un jeune homme de 17 ans, grièvement blessée, avait été transportée en urgence à l’hôpital, où elle a succombé à ses blessures.

Belga

05 septembre 2025 - 19h10
Modifié le 05 septembre 2025 - 19h12
 

