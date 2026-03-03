“Management toxique” au sein d’Up Circus : la direction écartée, le personnel demande à être impliqué dans la restructuration

Accusés de “management toxique” par ses employés, la direction de l’ASBL Up Circus & Performing Arts, espace de cirque contemporain à Bruxelles, a été priée de faire un pas de côté. Une mise à l’écart décidée par l’organe d’administration en pleine grève du personnel. Elle intervient à deux semaines du lancement du festival de cirque Up, qui doit se tenir du 19 au 29 mars dans les rues de Bruxelles.

La situation n’est pas neuve, mais elle est apparemment devenue intenable pour les employés de l’ASBL Up Circus & Performing Arts. Depuis près de deux ans, ceux-ci tentent d’alerter sur un “management toxique” de la part des deux directeurs à la tête de l’ASBL, Catherine Magis et Benoît Litt. Sept des huit employés permanents de l’ASBL ont décidé de se mettre en grève cette semaine, estimant que leurs conditions de travail ne sont pas suffisantes pour mener à bien le festival. “Le premier point reproché est l’incapacité de la direction à déléguer le travail. L’autre point relève de la violence verbale qui crée un climat de peur et d’insécurité pour mes collègues“, explique Corentin Parent, porte-parole des grévistes (collectif Wake UP Circus).

Des mesures avaient pourtant été prises par l’OA il y a environ un an, suite aux plaintes des employés, mais force est de reconnaître que ces mesures “n’ont pas fonctionné“, reconnait Sophie Hubert, administratrice de l’ASBL Up Circus. Un consultant externe était notamment intervenu pour apaiser les tensions et un troisième directeur avait été engagé, mais tous deux ont jeté l’éponge.

Restructuration de l’ASBL

Face à cette situation, l’organe d’administration a finalement décidé ce mardi d’écarter temporairement le couple de managers à l’origine du mécontentement. “L’OA a pris la décision de mettre en retrait la direction afin qu’elle ne soit plus en contact direct avec l’équipe et d’appeler en renfort des managers de crise pour pouvoir continuer à gérer l’opérationnel dans les prochains mois et que les activités puissent continuer, dont le festival Up qui va bientôt avoir lieu“, explique Sophie Hubert. “Nous sommes bien conscients que des choses ne vont pas et que cela ne peut plus durer comme cela. Il va falloir que l’on travaille sur le rôle de chacun et sur la gestion de l’équipe pour que le fonctionnement soit différent.”

Les employés ne demandent pas le licenciement définitif des directeurs mais veulent aujourd’hui une réorganisation de la structure de l’ASBL dans laquelle ils seraient impliqués. Dans l’attente de cette garantie, la grève se poursuit. Pour le moment, le mouvement ne remet néanmoins pas en cause le festival qui doit commencer le 19 mars prochain.