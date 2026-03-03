“Subissant un management toxique”, l’équipe du UP Festival en grève

Sept des huit employés permanents de l’ASBL UP se sont mis en grève. Ils estiment que leurs conditions de travail ne sont pas suffisantes pour mener à bien le UP Festival. Celui-ci doit se dérouler du 19 au 29 mars à Bruxelles.

“Subissant un management toxique et ayant essayé – ces deux dernières années – de faire changer la structure de management, l’équipe n’a pas eu d’autre recours aujourd’hui (lundi) que de se mettre en grève afin de faire entendre ses revendications. Cette décision n’est pas dirigée contre le UP Festival ni contre les artistes. Elle vise à protéger l’institution et à garantir ses missions publiques“, ont souligné le collectif d’employés Wake Up et les syndicats CSC et FGTB. Le personnel revendique un changement structurel de fond : “la transparence dans la gestion générale, celle des projets et de l’argent public investi et le droit à des conditions de travail en accord avec le bien-être au travail“, soulignent-ils.

Le collectif a déposé ses revendications à l’Organe d’administration le 16 février et attend désormais des changements opérationnels efficaces.

Une réunion s’est encore tenue lundi, mais sans déboucher sur une issue satisfaisante pour le collectif qui poursuit donc le mouvement de grève ce mardi. Pendant 11 jours, une vingtaine de spectacles de cirque contemporain doivent normalement investir la capitale, de Molenbeek-Saint-Jean à Woluwe-Saint-Lambert en passant par Uccle. Au total, 71 représentations sont au programme, dans 12 lieux, entre chapiteaux, théâtres et espaces publics.

