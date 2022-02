Malgré l’ordre de partir, certains sans-papiers ne veulent pas quitter l’église du Béguinage

Les derniers sans-papiers, toujours installés à l’église du Béguinage, doivent partir. Ils sont encore quelques-uns à se rassembler ici, ils veulent poursuivre la mobilisation, déçus par le nombre de régularisations obtenu après la grève de la faim de l’été dernier.

Quelques sans-papiers dorment encore dans l’église du Béguinage, mais ils sont sensés bientôt partir. La décision de justice leur demande de quitter les lieux au plus tard ce lundi. Cela fait un an qu’ils sont là, et ils ne sont pas encore prêts à partir : “si on quitte l’église, on sera dispersés, et ce sera difficile de remobiliser encore les gens” justifie Assia.

Il y a un an, les occupants de l’église avaient entamé une grève de la faim, en espérant une régularisation, mais aujourd’hui très peu l’ont obtenue. Ils continuent donc à mettre la pression sur le prêtre de l’église pour qu’ils puissent rester. La fabrique d’église est cependant bien décidée à demander leur expulsion.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Marjorie Fellinger et Timothée Sempels