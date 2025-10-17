Passer la navigation
Maintenance, vandalisme, etc : les horodateurs peu rentables en Région bruxelloise

Entre coût de maintenance élevé, vandalisme et disposition mal harmonisée, les horodateurs se révèlent fort peu rentables en Région bruxelloise, lit-on vendredi dans La Libre Belgique, qui a pu consulter un document émanant de Parking.brussels et présenté lors des négociations budgétaires régionales.

Cet organe régional gère le stationnement dans 13 communes bruxelloises (toutes les communes à l’exception de Bruxelles-Ville, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Uccle, Etterbeek et Saint-Josse). Il verse donc l’argent des stationnements à ces communes et compte 4.200 horodateurs physiques, via lesquels s’effectuent 45% des paiements de stationnement (le reste passe par une application digitale ou via SMS). Or, 50% des appareils des horodateurs ne sont pas rentables et sont même déficitaires.

Si l’on prend l’ensemble des horodateurs physiques, les recettes de ceux-ci s’élevaient ainsi à 12,7 millions d’euros en 2023, pour un coût annuel de 9,8 millions d’euros. Le bénéfice est donc fort maigre : à peine 2,9 millions d’euros par an. En cause : un coût d’entretien et de maintenance annuel très élevé.

Parking.brussels explique la hauteur des coûts de maintenance par l’ampleur des tâches à accomplir (contrôles via les véhicules scanner, logiciels, remplacement des appareils défectueux, etc.), mais aussi par le vandalisme. L’agence a proposé à chaque commune un plan stratégique visant à diminuer le nombre d’horodateurs. Dans le document consulté par La Libre, Parking.brussels estime ainsi avoir l’opportunité d’économiser 4,9 millions par an en dédensifiant son parc.

 

Belga

17 octobre 2025 - 07h16
Modifié le 17 octobre 2025 - 07h16
 

