L’UZ Brussel reconnu comme centre d’expertise européen pour l’obésité infantile

C’est le premier centre pédiatrique de l’obésité en Belgique à recevoir cette accréditation, qui est valable pour une période de trois ans.

Le Kidz Health Castle, l’hôpital des enfants de l’UZ Brussel, a été reconnu la semaine dernière par l’Association européenne pour l’étude de l’obésité (EASO) comme l’un des “Collaborating Centres for Obesity Management (COMs) Paediatric Section”.

Le Kidz Health Castle de l’UZ Brussel devient ainsi le seul centre pédiatrique belge de l’obésité a faire partie du réseau de centres de traitement multidisciplinaires accrédités à travers l’Europe.

L’accréditation reconnaît l’expertise au niveau international accumulée ces dernières années dans le domaine de l’obésité infantile et ouvre la porte à des recherches et des politiques innovantes pour le traitement de l’obésité au niveau européen.

À travers le monde, le nombre de personnes souffrant d’obésité a triplé depuis 1975, relève l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescents âgés de 5 à 19 ans est passée d’à peine 4 % en 1975 à un peu plus de 18 % en 2016. L’obésité est reconnue comme une maladie chronique par l’OMS.

“Une fois qu’un enfant est obèse, les chances que l’obésité disparaisse spontanément sont très faibles, et l’enfant a de très fortes chances de rester obèse à l’âge adulte. Un enfant ne s’en sort donc pas seul en grandissant”, explique Inge Gies, chef de service du Kidz Health Castle et responsable de la clinique de l’obésité pour les enfants. “Les 1000 premiers jours de la vie sont très déterminants pour la programmation des cellules adipeuses, et cela a un impact sur le reste de la vie. D’où la grande importance d’une approche précoce.”

