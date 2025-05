L’Union Saint-Gilloise écarte le Racing Genk et retrouve le fauteuil de leader

L’Union Saint-Gilloise s’est imposé contre Genk (1-0), réduit à dix en début de seconde période après l’exclusion d’Ibrahima Bangoura, samedi lors de la 7e journée des Champions’ playoffs.

Ce succès des Unionistes leur permet de reprendre la tête avec 47 points, soit une unité d’avance sur le Club Bruges qui s’était imposé jeudi contre La Gantoise (4-1). Le Racing Genk, troisième avec 41 points, dit presque définitivement adieu au titre.

Après un bilan compliqué d’un point sur douze, le Racing Genk ne pouvait plus se manquer s’il voulait encore être champion. Les coéquipiers de Bryan Heynen étaient les premiers à se mettre en évidence via leur capitaine justement qui, pourtant isolé au petit rectangle, manquait le cadre après seulement trois minutes de jeu.

L’Union répondait au quart d’heure de jeu en héritant d’un penalty pour une faute de Zakaria El Ouahdi sur Ousseynou Niang dans le rectangle. Promise David voyait toutefois Mike Penders se détendre pour arrêter sa tentative (19e). Dans une première période sous tension, l’Union passait à nouveau tout proche d’ouvrir le score via Franjo Ivanović qui ne cadrait pas sa frappe (23e).Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre changeait après six petites minutes. Le milieu de terrain de Genk Bangoura héritait, en effet, d’un second carton jaune après avoir empêché une reconversion unioniste (51e).

En supériorité numérique, l’Union ne tardait pas pour en profiter. Les Bruxellois se créaient tout d’abord directement une grosse occasion via Niang qui se heurtait à Penders (54e). À la 67e minute de jeu, Christian Burgess s’élevait ensuite plus haut que tout le monde sur corner pour ouvrir le score de la tête (1-0). Dans le temps additionnel, le Racing Genk cadrait son premier tir du match via Yira Sor (90e+1) mais c’était insuffisant pour tromper la vigilance des Unionistes.

