L’Union saint-gilloise connait sa première défaite devant le Club Bruges (1-0)

Le leader du championnat, l’Union Saint-Gilloise, s’est incliné 1-0 au Club Bruges, ce dimanche, pour la dixième journée de Jupiler Pro League. Carlos Forbs a inscrit l’unique but de la rencontre.

Troisième à six points de l’Union, le Club a pris le match en main dès l’entame de la partie. Les hommes de Nickey Hayen ont dominé les échanges, mais sans toutefois parvenir à faire la différence. Les seules trois frappes brugeoises n’ont pas été cadrées, alors que le seul tir unioniste, signé Kevin Rodriguez, a terminé dans les bras de Nordin Jackers. Cette première période aurait toutefois pu basculer à la 39e quand Fedde Leysen s’est montré coupable d’un tirage de maillot sur Carlos Forbs dans le rectangle. L’arbitre n’a pas hésité à désigner le point de penalty, mais le VAR a signalé un hors-jeu de l’attaquant portugais, annulant ainsi la phase.

En seconde période, Kjell Scherpen a sauvé un coup franc d’Aleksandar Stankovic qui filait droit dans la lucarne (54e) avant d’intervenir devant Roméo Vermant. Les Brugeois, qui ont continué à dominer les champions en titre, ont finalement trouvé la faille à la 77e quand Forbs, bien lancé par Nicolo Tresoldi, a armé une frappe qui n’a laissé aucune chance à Scherpen (1-0). Une dernière frappe de Rob Schoofs a donné des sueurs froides à Jackers (90e+7), mais Bruges a tenu son succès.

C’est la première défaite de l’Union Saint-Gilloise en championnat cette saison, qui reste toutefois en tête de la Jupiler Pro League avec 23 points. Le Club Bruges, deuxième, revient à trois longueurs des Saint-Gillois.

Belga