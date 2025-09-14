Passer la navigation
L’Union Saint-Gilloise bat Dender avec un unique but à la 87ème minute

L’Union Saint-Gilloise a battu Dender 0-1, ce samedi, lors de la 7e journée de Jupiler Pro League. Kevin Rodriguez a inscrit l’unique but de la partie (87e) qui permet aux champions en titre de creuser le trou en tête du classement.

À quelques jours de son premier match en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven, mardi, l’Union Saint-Gilloise avait d’abord une rencontre à jouer à Dender. Les champions en titre ont largement dominé la partie, mais ont toutefois éprouvé de grosses difficultés à concrétiser leurs occasions.

Avec seulement 4 tirs cadrés sur 17, il a fallu attendre la 87e minute pour voir Kevin Rodriguez faire sauter le verrou flandrien. Une frappe à la retourne dans le plafond du but, depuis un angle compliqué, qui est venu faire oublier les gros ratés précédents, à l’image de celui de Promise David juste après la pause. Alors que le Canadien n’avait plus qu’à conclure dans le but vide, il avait tiré à côté (52e). Rodriguez avait lui trouvé le poteau sur une bicyclette (70e).

► Lire aussi | Stade de l’Union Saint-Gilloise : We Are Nature introduit un recours contre la dérogation environnementale accordée au club

Ce succès difficile permet toutefois à l’Union de creuser l’écart en tête du classement avec 17 points, soit trois de plus que Saint-Trond, qui compte un match de moins, et cinq de plus que Malines. Dender reste lanterne rouge avec 2 points.

Belga – Photo : Belga Image

14 septembre 2025 - 12h39
Modifié le 14 septembre 2025 - 12h39
 

