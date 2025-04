L’Union étrille La Gantoise (0-3) et enchaîne un deuxième succès en playoffs

Avec trois buts inscrits en moins de 10 minutes en première période, l’Union Saint-Gilloise a largement dominé La Gantoise samedi, lors de la 2e journée des Champions playoffs de la Jupiler Pro League à la Planet Group Arena.

Les Saint-Gillois enregistrent une deuxième victoire en deux matchs de playoffs et totalisent 34 points, trois de moins que le leader Genk, qui se déplace à Anderlecht dimanche. Sixième et dernier des playoffs avec 23 points, Gand enchaîne une deuxième défaite.

Après 30 minutes surtout marquées par les fautes et les duels, l’Union a trouvé l’ouverture grâce à Anouar Ait El Hadj, seul en retrait pour reprendre un centre d’Anan Khalaili après un contre (31e). Les joueurs de Sébastien Pocognoli ont doublé la mise deux minutes plus tard, avec une nouvelle bonne passe de Khalaili, qui a repris en une touche un long ballon pour servir en retrait Franjo Ivanovic, lui aussi buteur en une touche de balle du plat du pied droit (33e). Promise David a enfoncé le clou dans la foulée: profitant d’une relance hasardeuse de Samuel Kotto, l’attaquant canadien a filé seul au but et a remporté son duel face à Tom Vandenberghe (39e).

L’Union a contrôlé son avantage en deuxième période et a même manqué à plusieurs reprises d’inscrire un quatrième but, mais Ait El Hadj a manqué sa reprise de la tête, seul face au but vide (49e) puis a tiré au-dessus (63e). Deux buts ont également été refusés à David, pour un hors-jeu (51e) puis une faute (86e).

