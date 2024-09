L’Union domine Courtrai et met fin à une série de quatre matchs sans but (3-0)

L’Union a mis fin à une série de quatre matchs sans but en battant Courtrai 3-0 lors de la 9e journée de championnat.

L’Union, qui n’avait plus marqué depuis quatre matchs en championnat, a renoué avec la victoire dimanche en battant Courtrai 3-0 grâce à Mohammed Fuseini (18e), un autogoal de Joao Silva (51e) et Franjo Ivanovic (77e). Après la 9e journée, les Bruxellois occupent la 8e position avec 13 points comme l’Antwerp (6e) et La Gantoise (7e), qui reçoit OHL à 18h30. Les Kerels sont 14e (8 points).

Côté Unioniste, Sébastien Pocognoli a préféré Mathias Rasmussen et Ousseynou Niang à Fedde Leysen et Casper Terho. À Courtrai, Freyr Alexandersson a intégré Nayel Mehssatou, Roko Simic, Ryan Alebiosu et Mounaim El Idrissy dans son onze de départ à la place de Dion De Neve et Gilles Dewaele, blessés, Nacho Ferri et, de manière plus surprenante, Brecht Dejaegere.

Ces changements n’ont pas empêché l’Union de créer le danger au moyen de longues passes vers l’avant. Peu précis, les Bruxellois ont ouvert la marque sur un tir manqué d’Ivanovic, qui a atterri dans les pieds de Fuseini (18e, 1-0).

L’Union avait trouvé la bonne cadence et un tir en un temps d’Ivanovic a été bloqué in extremis par Joao Silva (28e). Le Portugais a été moins heureux lorsqu’il a dévié dans son but un centre d’Ivanovic pour Fuseini (51e, 2-0).

S’ils ont alors eu plus souvent le ballon, les Courtraisiens n’ont pas assuré le spectacle. Au contraire, Joao Silva a encore repoussé sur la ligne une tentative d’Ivanovic (68e). Le Croate a quand même fini par inscrire son premier but pour l’Union après un une-deux avec Terho (77e, 3-0). Anthony Moris a garanti le large succès de l’Union en déviant un coup franc dans l’angle opposé d’Abdelkahar Kadri (90e+5).

Belga – Photo: Belga Image