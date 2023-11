L’ULB se retire du réseau social X

L’Université Libre de Bruxelles (ULB) a décidé de suspendre “ses activités institutionnelles” sur le réseau social X (ex-Twitter). C’est ce qu’a annoncé Annemie Schaus, sa rectrice, dans un communiqué. Cette décision prendra effet demain, mercredi, le 22 novembre 2023.

L’ULB évoque plusieurs raisons pour justifier sa décision. “L’évolution éditoriale, le démantèlement du service de modération, la modification des règles d’accès aux données, ainsi que le retrait du code européen des bonnes pratiques contre la désinformation en ligne, compromet la qualité, la crédibilité et la fiabilité des informations partagées sur la plateforme X”, peut-on lire. “Ce faisant, X accroit le risque de désinformation et de partage de contenus haineux, illicites ou violents à l’échelle mondiale”.

Ce constat a poussé l’institution à “cesser toute utilisation d’une plateforme en telle contradiction avec nos valeurs humanistes et notre démarche scientifique. L’évolution de X est en tout point préjudiciable, non seulement à nos missions de recherche et d’enseignement mais aussi à notre culture du débat dans le respect de l’autre. La décision de suspendre les activités de l’Université sur X reflète son engagement continu pour la tolérance, l’esprit critique et la transmission des savoirs, et sa lutte contre toute forme de haine et de discrimination”.

L’ULB, qui compte près de 24.000 abonnés sur X, a ajouté qu’elle poursuivait ses activités sur les autres réseaux sociaux et sur son site : www.ulb.be. Ce nouveau retrait fait suite à une nouvelle polémique autour d’un message à caractère antisémite du propriétaire du réseau social, Elon Musk. De nombreux annonceurs, comme Disney, IBM ou la Commission européenne, ont décidé de suspendre leurs campagnes publicitaires sur X à la suite de ces propos, alors que la Maison Blanche et les investisseurs de Tesla, parmi d’autres, ont désapprouvé les commentaires du fondateur de SpaceX.

BX1 (avec Belga)