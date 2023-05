L’ULB et la VUB marcheront main dans la main à l’occasion de la Belgian & European Pride 2023

En tant qu’universités urbaines engagées, l’ULB et la VUB participent à cet événement pour défendre la liberté et la diversité des genres, lutter contre les stéréotypes et briser les tabous qui pèsent sur les communautés LGBTQIA+. En effet, bien que les deux institutions aient toujours été actives dans la défense de l’égalité des droits pour les personnes LGBT, même bien avant que les lois ne le permettent, la bataille n’est pas encore terminée.

Unies par leur slogan « Open-Minded Universities », l’ULB et la VUB, en tant qu’universités partenaires, s’engagent pour la construction d’une société meilleure, respectueuse de chacun·e et plus ouverte d’esprit.

Le thème choisi cette année est « Protect the protest », le slogan de la campagne d’Amnesty International. Car manifester est un droit humain fondamental qu’il faut défendre.

Pour Annemie Schaus, rectrice de l’ULB, “En divers endroits de la planète ou chez nous, dans l’Union européenne, en Belgique parfois, les droits humains sont en péril. Partout, les atteintes à la dignité des personnes menacent. Face à ces défis, notre Université demeure une université ouverte et engagée. Fidèle à ses engagements, elle sera aux côtés des participants à la Belgian Pride pour défendre avec force le respect et l’inclusion des personnes LGBTQIA+. L’égalité, c’est pour tout le monde, sans exception !”.

“En participant à la Belgian & European Pride, la VUB, en tant qu’université ouverte d’esprit, veut embrasser toutes les formes de diversité”, précise le recteur de la VUB, Jan Danckaert, “Pour nous, chaque personne est unique et mérite le même respect. Tout le monde est le bienvenu sur notre campus, indépendamment de son origine, de son sexe ou de son orientation sexuelle. Qu’est-ce que cela peut bien faire ? L’engouement et la diversité rendent la vie belle et intéressante. Nous devrions toutes et tous embrasser les deux”.

