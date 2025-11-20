L’ULB et la VUB célèbrent la Saint-Verhaegen sous le signe de l’antifascisme

“Notre université s’est constamment battue contre les fascismes, les propagandes et les autoritarismes de tout bord”, a déclaré la rectrice de l’ULB, Annemie Schaus, rappelant que l’ULB avait décidé de fermer ses portes en 1941 plutôt que de subir l’ingérence nazie.

“Nous avons le droit de ne pas être d’accord, mais nous avons le devoir de rester ensemble. Nos divergences sont légitimes tant qu’elles ne deviennent pas des fractures. Nos désaccords sont féconds tant qu’ils ne se transforment pas en tranchées”, a conclu Mme Schaus.

La rectrice a ensuite été interpellée lors du discours de Timéa Macq, membre du cercle du libre examen. “Le fascisme ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds et ça continue à cause des cons”, a déclaré l’étudiante, citant Hugues Jallon et son ouvrage “Le Temps des salauds.” “Combien de temps jouerez-vous encore le jeu des salauds ?” a-t-elle poursuivi, s’adressant aux autorités de l’université.

À la conclusion du discours, de nombreux étudiants ont applaudi. La rectrice n’a pas souhaité réagir au micro de Belga après la prise de parole de l’étudiante. “Honorer l’université, c’est aussi indiquer la volonté de la Ville de Bruxelles, où est née l’ULB et la VUB, de maintenir l’enseignement comme la priorité numéro une”, a déclaré de son côté le bourgmestre de la ville de Bruxelles Philippe Close. “Mais la Saint-V, au-delà de la fête, c’est aussi l’hommage à celles et ceux tombés sous le joug du fascisme. L’ULB et la Ville ne les oublieront jamais. La mémoire nous impose le devoir de construire une société plus juste et solidaire.”

Les associations étudiantes Brusselse Studentengenootschap (BSG) et l’Association des Cercles Etudiants (ACE) avaient souligné dans un communiqué jeudi que “le silence et la passivité renforcent les tendances autoritaires”.

Après les discours, les étudiants des cercles de l’ULB et de la VUB se sont rassemblés sur la place du Grand Sablon, avant d’entamer un cortège vers 16h30, du Sablon jusqu’au bâtiment de la Bourse, où résonneront les traditionnels chants estudiantins. La journée se clôturera par l’habituel “TD” de la Saint-Verhaegen à la Jefke. Dans la matinée, plusieurs hommages avaient été rendus, entre autres, devant la statue du fondateur des deux universités, Théodore Verhaegen.

