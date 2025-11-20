Coup d’envoi de la traditionnelle Saint-Verhaegen sous le thème de l’antifascisme

Le coup d’envoi de la traditionnelle Saint-Verhaegen, célébrée par l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB), a été donné jeudi matin. Plusieurs commémorations et évènements rythmeront la journée qui met à l’honneur le fondateur des deux universités, Théodore Verhaegen. Cette année, la fête est placée sous le thème de l’antifascisme.

Dès 07h30, les associations des cercles étudiants des deux universités se sont retrouvées au Hall des marbres à l’ULB. Des hommages devant les statues de Théodore Verhaegen et de Francisco Ferrer sont prévus, avant d’autres devant le monument De Stap de la VUB, au Cimetière de Bruxelles, et au Tir National.

Des discours seront prononcés vers 12h30 à l’Hôtel de Ville de Bruxelles avant que les étudiants des cercles de l’ULB et de la VUB se rassemblent sur la place du Grand Sablon dans l’après-midi.

Les célébrants entameront ensuite un cortège vers 16h30, du Sablon jusqu’au bâtiment de la Bourse, où résonneront les traditionnels chants universitaires. La journée se clôturera par l’habituel “TD” de la Saint-Verhaegen à la Jefke.

Thème de l’antifascisme

Comme chaque année, les associations des cercles étudiants de l’ULB et de la VUB ont choisi un thème pour la Saint-V. L’antifascisme est mis à l’honneur cette année avec le slogan “Silence complice, fascisme en marche!”.

Par ce slogan, l’Association des Cercles Étudiants (ACE) de l’ULB et la Brusselse StudentenGenootschap (BSG) de la VUB entendent rappeler que “les fossoyeurs et fossoyeuses de la liberté n’usent pas que de la violence, mais bien aussi de l’indifférence.” Les deux associations étudiantes ont choisi de reverser les profits de la quête sociale à Amnesty International, qui “incarne, depuis plus de 60 ans, la lutte pour la dignité humaine et la défense des libertés fondamentales.”

Depuis 2019, la Saint-Verhaegen fait partie de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Région bruxelloise.

Belga