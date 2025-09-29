Lufthansa prévoit de supprimer 4.000 emplois, Brussels Airlines anticipe un impact limité

L’impact des suppressions d’emplois annoncées par le groupe aéronautique Lufthansa lundi, soit quelque 4.000 emplois, sur sa filiale Brussels Airlines n’est pas encore connu, mais “nous supposons qu’il sera limité”, a précisé dans la foulée Brussels Airlines.

Lufthansa prévoit de supprimer 4.000 emplois administratifs d’ici 2030. Le groupe aéronautique international, maison mère de Brussels Airlines, a annoncé lundi que les processus seront numérisés, automatisés et consolidés.

“La majorité de ces suppressions sont attendues au siège du groupe à Francfort, et principalement par départs naturels“, a réagi Brussels Airlines à l’annonce. “Nous ne pouvons pas communiquer d’autres informations pour le moment, notamment sur un éventuel impact sur Brussels Airlines, même si nous supposons qu’il sera limité.”

Cette réduction de près de 4% des effectifs totaux, la plus importante pour le groupe depuis la pandémie de Covid-19, se fera “en concertation avec les partenaires sociaux” et l'”accent sera mis sur les postes administratifs plutôt que sur les fonctions opérationnelles“, a précisé Lufthansa dans un communiqué publié lors de la journée investisseurs du groupe.

Brussels Airlines comptait près de 3.800 personnes à la fin du mois de juin, tandis que le groupe Lufthansa en employait environ 103.000.

Belga – Photo : Belga