Lotto Super League : Anderlecht s’impose largement face à OHL et confirme son début de saison parfait

Anderlecht s’est facilement imposé 4-0 samedi après-midi face à Oud-Heverlee Louvain lors du choc de la 7e journée de Lotto Super League qui opposait les championnes en titre, Anderlecht, aux troisièmes de la saison 2023-2024, OHL.

Les Anderlechtoises ont pris la main en première période grâce à une réalisation de Marie Minnaert (36e). Minnaert a récidivé en deuxième période avec un autre but (64e) pour consolider l’avantage des ‘Mauves’. Dans les dix dernières minutes, le score s’est alourdi via Maxime Bennink (80e) et Fanny Rossi (90e+3).

Au classement, Anderlecht, 15 points, revient à une unité de OHL, 16 points, avec deux rencontres en moins au compteur. Les Bruxelloises n’ont toujours pas perdu le moindre point lors de cette saison et affichent un bilan impressionnant de 5 victoires en 5 rencontres, 19 buts marqués et un but encaissé.

Belga – Photo : Belga