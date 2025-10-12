Lotto Super League : Anderlecht perd ses premiers points face à Zulte Waregem

L’équipe féminine du Sporting d’Anderlecht a été accrochée par Zulte Waregem 1-1 samedi dans le cadre de la sixième journée de Lotto Super League. Les Anderlechtoises, qui comptent un match de moins, perdent leurs premiers points de la saison mais restent leaders du classement avec un bilan de 13 points sur 15.

Les Mauves, qui avaient pourtant ouvert la marque après 19 minutes de jeu, ont vu leurs adversaires égaliser en milieu de seconde période (65e). Les Bruxelloises conservent toutefois la tête du général grâce à une meilleure différence de buts qu’Oud-Heverlee Louvain, les Flandriennes sont 3e. Louvain a profité du faux pas des Bruxelloises pour revenir à hauteur en battant 2-1 le Club Bruges (4e, 8 points). Les Brugeoises ont pourtant rapidement ouvert le score (5e), mais, avant de retourner aux vestiaires, les championnes de Belgique sont revenues dans la partie grâce à Sara Pusztai (45e+2).

Les Louvanistes sont ensuite passées devant avant l’heure de jeu avec une réalisation de Jada Conijnenberg (54e). Le Standard Fémina est allée s’imposer 1-2 à La Gantoise. Cette deuxième victoire de la saison positionne les Liégeoises à la 5e place du classement avec 8 points. Gand reste dernier avec 3 unités. Dans le premier match de la journée, Westerlo et Genk se sont quittés dos à dos (1-1). Genk est 6e avec 5 points, un de plus que le club campinois, 7e.

Belga