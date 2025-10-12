Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Lotto Super League : Anderlecht perd ses premiers points face à Zulte Waregem

L’équipe féminine du Sporting d’Anderlecht a été accrochée par Zulte Waregem 1-1 samedi dans le cadre de la sixième journée de Lotto Super League. Les Anderlechtoises, qui comptent un match de moins, perdent leurs premiers points de la saison mais restent leaders du classement avec un bilan de 13 points sur 15.

Les Mauves, qui avaient pourtant ouvert la marque après 19 minutes de jeu, ont vu leurs adversaires égaliser en milieu de seconde période (65e). Les Bruxelloises conservent toutefois la tête du général grâce à une meilleure différence de buts qu’Oud-Heverlee Louvain, les Flandriennes sont 3e. Louvain a profité du faux pas des Bruxelloises pour revenir à hauteur en battant 2-1 le Club Bruges (4e, 8 points). Les Brugeoises ont pourtant rapidement ouvert le score (5e), mais, avant de retourner aux vestiaires, les championnes de Belgique sont revenues dans la partie grâce à Sara Pusztai (45e+2).

Les Louvanistes sont ensuite passées devant avant l’heure de jeu avec une réalisation de Jada Conijnenberg (54e). Le Standard Fémina est allée s’imposer 1-2 à La Gantoise. Cette deuxième victoire de la saison positionne les Liégeoises à la 5e place du classement avec 8 points. Gand reste dernier avec 3 unités. Dans le premier match de la journée, Westerlo et Genk se sont quittés dos à dos (1-1). Genk est 6e avec 5 points, un de plus que le club campinois, 7e.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

12 octobre 2025 - 10h58
Modifié le 12 octobre 2025 - 10h58
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

Aucun concours pour l'instant

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales