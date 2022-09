L’ordre des architectes dénonce des procédures administratives trop longues à Bruxelles

La commission du Conseil francophone et germanophone de l’Ordre des Architectes et la chambre des matières bruxelloises dénoncent une absence de considération des maîtres d’ouvrage et de leurs architectes.

Plusieurs points sont soulevés dans cette lettre ouverte que l’Ordre ne peut plus accepter. Dans un premier temps, la longueur des procédures de permis d’urbanisme. En raison d’une réglementation complexe et d’un manque de personnel, la gestion des dossiers prend beaucoup plus de temps qu’il ne le faudrait. Pour l’ordre, on ne parle plus d’architecture, mais plutôt de juridisme ou administratif. En raison de ce long temps de traitement, certains dossiers reçoivent des refus de permis, car les dossiers ne sont pas tous complets. Et ce refus, parfois temporaire parce qu’il faut faire une nouvelle demande, retarde les travaux. Le maître d’ouvrage est souvent freiné, voire arrêté dans son travail.

L’ordre des Architectes interpelle le monde politique pour que des solutions soient trouvées autour de cette réglementation trop stricte et trop problématique.

■ Un reportage de Maël Arnoldussen, Béatrice Broutout et Séverine Rondeau