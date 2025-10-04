L’Open Vld décide de rester à la table des négociations pour former un gouvernement

Le bureau régional de l’Open Vld a décidé de rester à la table des négociations en vue de la formation d’un gouvernement en région bruxelloise, annonce son président Frédéric De Gucht.

L’Open Vld Bruxelles se dit satisfait des efforts prévus d’un montant de 1 milliard d’euros, dont au moins 800 millions d’euros d’économies récurrentes qui devront être clairement identifiées.

Toutefois, au micro de BX1 à la sortie de la réunion, Frédéric De Gucht tempère, rien n’est encore fait et il y a du travail : “J’ai reçu un message WhatsApp ce matin avec les détails de l’accord. Ce matin, dans la presse, on parlait déjà d’un texte, alors qu’il n’y a pas de texte qui existe. Ce n’est qu’un WhatsApp de dix lignes. Nous sommes d’accord, sur base de ce message de continuer les discussions. Mais je répète deux choses : il faut réaliser 800 millions d’euros d’économies, et nous tenons à avertir nos collègues autour de la table qu’il y a un risque, d’ici deux ou trois ans, de problème de financement pour la Région“.

Vendredi, l’Open VLD avait demandé un délai de réflexion concernant la proposition du formateur bruxellois David Leisterh de partir d’un déficit de 1,5 milliard d’euros pour 2025 dans le cadre de l’exercice d’économies d’un milliard d’euros. Ce milliard serait composé de 750 millions d’économies, de 250 millions de nouvelles recettes et d’un tax shift. Le MR, le PS, Les Engagés, Groen et Vooruit ont déjà approuvé le texte.

Lors du débat sur la quatrième tranche des douzièmes provisoires, le ministre du Budget sortant, Sven Gatz, a proposé un déficit de 1,2 milliard d’euros, auquel s’ajouterait une provision de 300 millions d’euros. Si cette provision était incluse, le déficit atteindrait 1,5 milliard. Dans sa proposition, le formateur bruxellois opte donc pour le scénario le plus pessimiste.

Dans le même temps, l’Open Vld avertit que le trajet proposé pourrait à terme poser des problèmes pour le financement de la Région, tout en reconnaissant que l’alternative, à savoir la gestion des affaires courantes, serait encore pire.

“Nous sommes plus ambitieux pour Bruxelles, mais malheureusement nous sommes seuls dans cette ambition“, déclare encore le parti dans un communiqué.

Une nouvelle réunion devrait avoir lieu lundi après-midi, a annoncé vendredi David Leisterh.

