Cinq des six partis approuvent la proposition budgétaire de David Leisterh

Le formateur bruxellois David Leisterh (MR) a présenté, vendredi, une nouvelle proposition budgétaire aux six partis qui tentent d’élaborer un budget pour Bruxelles. Le MR, le PS, Les Engagés, Groen et Vooruit ont approuvé le texte. L’Open VLD consultera ses instances samedi, a-t-on appris à l’issue des réunions du jour.

David Leisterh et le président de son parti, Georges-Louis Bouchez, ont été les premiers à arriver à la bibliothèque Solvay à 14h00 pour un après-midi de contacts bilatéraux avec les autres partis. Ils ont été suivis par Ahmed Laaouej (PS), Frédéric De Gucht (Open VLD), Elke Van den Brandt (Groen), Christophe De Beukelaer (Les Engagés) – qui a ensuite été rejoint par le président des Engagés Yvan Verougstraete – et Ans Persoons (Vooruit).

David Leisterh leur a remis une nouvelle proposition budgétaire, qui a été acceptée par cinq des six partis. Seul l’Open VLD a souhaité consulter au préalable ses instances. Ce qui se fera samedi, a-t-on appris.

Après une brève réunion plénière à l’issue des différentes réunions bilatérales, le formateur a indiqué qu’une nouvelle réunion aurait lieu lundi après-midi.

Belga – Photo : Belga Image