Un climat très tendu lors des discussions bilatérales pour élaborer un budget

Les discussions bilatérales pour tenter d’élaborer un budget pour la Région ont repris dans un climat très tendu.

Le formateur David Leisterh (MR) a repris, vendredi après-midi, les discussions bilatérales avec les négociateurs des six partis qui, à son invitation, tentent d’élaborer un budget pour la Région bruxelloise. Après le président du MR Georges-Louis Bouchez, Ahmed Laaouej (PS) et Elke Van den Brandt (Groen) se sont présentés à la bibliothèque Solvay où ont lieu les rencontres.

Selon plusieurs sources, la réunion de jeudi après-midi s’est déroulée dans un climat très tendu. Les parties sont toujours à la recherche d’un accord sur la manière de réaliser un milliard d’euros d’économie. La clé de répartition entre les recettes et les dépenses pour y arriver n’est pas encore définie.

Depuis deux semaines, David Leisterh tente de relancer les discussions budgétaires avec le MR, le PS, Les Engagés, Groen, l’Open Vld et Vooruit.

Mais le budget n’est pas le seul problème. Du côté néerlandophone, les trois partis qui prennent part aux discussions n’ont en effet pas de majorité, à un siège près. Ce siège aurait pu être celui du CD&V, mais Benjamin Dalle a averti qu’il souhaitait être présent à la table des négociations dès le début. Mardi dernier, il a fait savoir que le CD&V n’était plus disposé à y participer, car les négociations duraient déjà depuis plus d’une semaine.

