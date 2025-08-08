Passer la navigation
L’Infrabel Academy ouvre ses portes aux étudiants pour le blocus

C’est le blocus pour les étudiants qui ont une seconde session. Pas toujours facile de se concentrer chez soi. Alors certains étudiants vont voir ailleurs. C’est le cas de l’Infrabel Academy qui leur ouvre ses portes, jusqu’au 29 août prochain.

Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet et Nicolas Scheenaerts

08 août 2025 - 16h14
Modifié le 08 août 2025 - 16h14
 

