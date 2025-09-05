Passer la navigation
L’inflation du panier de Testachats recule: quels produits ont le plus augmenté?

L’inflation du panier Testachats recule à 4,15% en août, après un pic à plus de 5% en juin.

Après six mois de hausses consécutives et un pic à plus de 5% en juin, l’inflation du panier de Testachats diminue pour le deuxième mois consécutif et s’élève à 4,15% au mois d’août, annonce vendredi l’organisation de défense des consommateurs.

Les catégories de produits ayant le plus augmenté sont la viande (+9%) – et en particulier la viande bovine (+15%) -, les fruits (+9%) et les produits d’épicerie (+6%).

Dans le top 10 des produits ayant le plus progressé, on retrouve le chocolat au lait (+41%), le chocolat noir (+36%) les biscuits au chocolat (+23%), ou encore le café en pads (+26%) ou moulu (+17%).

Certains produits comme les spaghettis (-6%), le dentifrice (-5%) ou les carottes (-5%) ont observé une baisse.

Depuis plus de trois ans, Testachats observe l’évolution des prix dans sept chaînes de supermarchés (Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi et Lidl) et calcule l’inflation alimentaire.

05 septembre 2025 - 10h07
Modifié le 05 septembre 2025 - 10h07
 

