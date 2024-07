L’inflation dans les supermarchés poursuit sa baisse, selon Testachats

Il s’agit du 15e mois consécutif de baisse, selon l’association de défense des consommateurs. Celle-ci s’inquiète toutefois d’un panier alimentaire plus cher de 27% par rapport à janvier 2022.

L’inflation alimentaire dans les supermarchés belges continue de ralentir, atteignant 2,31% en juin, a calculé vendredi Testachats.

Tous les mois, l’organisation calcule l’inflation alimentaire dans sept chaînes de supermarchés, sur plus de 3.000 produits de base vendus en supermarché. En juin, l’inflation s’est poursuivie, même si elle a globalement freiné. Certains produits ont plus augmenté que la moyenne, comme l’huile d’olive (+27% par rapport à juin 2023), les crevettes grises (+18%), les pommes de terre (+14%) ou encore les produits pour animaux de compagnie (+9%). Les citrons (-12%), les poires conférence (-10%) ou la laitue iceberg (-10%) ont par contre vu leur prix plus fortement diminuer sur un an.

Une baisse à relativiser

“La baisse des prix doit être relativisée“, signale toutefois Testachats. L’association calcule en effet que le coût de son panier représentatif est 27% plus élevé qu’en janvier 2022, premier mois où l’inflation était supérieure à 2%. Cette hausse est encore plus importante pour les produits laitiers (+29%) et les pommes de terre (+49%), cite Testachats en exemples.

“Il est fondamental que nos autorités de contrôle s’assurent d’un bon fonctionnement du marché, qui doit bénéficier aussi bien aux agriculteurs qu’aux consommateurs“, appelle la porte-parole de l’organisation, Julie Frère.

Belga