L’incendie du musée Kanal ne retardera pas l’ouverture de l’espace culturel

Son ouverture est prévue le 28 novembre 2026 et ne sera pas reportée.

Lundi, vers 18 heures, une épaisse colonne de fumée noire s’est échappée du chantier du musée. Les pompiers sont rapidement intervenus. Pendant quatre heures, une trentaine d’entre eux se sont relayés pour combattre les flammes, qui se sont développées au septième étage de l’une des tours, dans un local technique situé en toiture. À ce stade, l’origine de l’incendie semble accidentelle.

Aucune victime ni aucun blessé ne sont à déplorer, mais les dégâts sont importants. Ils s’étendent sur environ 400 mètres carrés. Heureusement, les charpentes des ateliers historiques du garage n’ont pas été touchées et aucune œuvre d’art ne se trouvait sur le site. L’ouverture de Kanal reste donc bien programmée le 28 novembre.

“Il y a des dégâts importants dans l’un des trois bâtiments. Heureusement, les parties les plus endommagées ne devaient de toute façon pas être ouvertes au public. Kanal ouvrira le 28 novembre 2026, comme prévu”, détaille Yves Goldstein, directeur général de la Fondation Kanal.

En attendant, des travaux supplémentaires seront nécessaires, mais les Bruxellois ne passeront pas à la caisse. “C’est l’entrepreneur qui est responsable, avec ses assurances et ses experts. Cela signifie aussi que les Bruxellois, le gouvernement et le budget régional ne devront pas débourser un seul euro pour compenser les pertes ou financer les travaux rendus nécessaires par cet incendie. Il n’y aura pas de coûts supplémentaires cachés, ni de coût pour la Région. Il y aura vraisemblablement un coût pour l’entrepreneur et pour son assurance, mais pas pour les Bruxellois”, poursuit Yves Goldstein.

■ Reportage de Romuald La Morte et Nicolas Scheenaerts