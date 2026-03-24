“On était les seuls à porter ce fardeau d’être ouvert le week-end et recevoir ce public” : L’Ilot contraint de fermer son centre de jour de Saint-Gilles le week-end

L’asbl L’Ilot, venant en aide aux sans-abri, annonce devoir fermer “à contrecoeur” chaque samedi et dimanche son centre de jour son centre de jour mixte situé 73 rue de l’Eglise à Saint-Gilles. Et ce, pour une durée “indéterminée”.

■ Reportage de Simon Breem et Charles Carpreau

“Cette fermeture ne traduit ni une baisse des besoins des personnes sans chez-soi, ni un renoncement à notre mission. Elle est le symptôme d’un système de financement qui ne permet plus d’assurer, de manière structurelle, une offre de jour suffisante pour les personnes que nous accompagnons, en particulier les week-ends”, écrit l’asbl dans un communiqué.

L’Ilot appelle les autorités à mettre en place un “cadre de financement pérenne permettant de rétablir rapidement une ouverture le week-end” et se dit prêt à travailler avec les pouvoirs publics – notamment autour de la gare du Midi – afin de “développer des réponses adaptées qui garantissent à la fois la dignité des personnes sans chez-soi et la sérénité des espaces publics.”

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