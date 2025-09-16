Ligue des champions : l’Union Saint-Gilloise dispute ce soir le 1er match de son histoire

L’Union Saint-Gilloise dispute ce soir (18h45) le premier match de son histoire en Ligue des Champions sur la pelouse du PSV Eindhoven.

Championne de Belgique pour la première fois depuis 90 ans, l’Union n’avait pas encore eu l’occasion de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes. En 2022 et 2024, les Unionistes avaient été éliminés au troisième tour préliminaire, qu’ils disputaient en tant que vice-champions de Belgique, et avaient été relégués en Europa League. Cette fois, pas de besoin de passer par les tours préliminaires: le titre a envoyé les troupes de Sébastien Pocognoli directement en phase de ligue, leur assurant huit rencontres de prestige. La première d’entre elle se jouera à Eindhoven face au champion des Pays-Bas.

L’Union a même reçu l’honneur de jouer l’une des deux rencontres d’ouverture de la nouvelle Ligue des Champions, avec Athletic/Arsenal ce soir. Avec un statut de leader invaincu du championnat après sept journées, l’Union arrive en confiance pour ce rendez-vous européen historique. Le PSV a lui perdu une fois en cinq matchs et est co-leader de son championnat avec Feyenoord, qui a cependant joué un match de moins. Avec 17 buts marqués et 8 encaissés, le PSV propose souvent des matchs spectaculaires. L’Union St-Gilloise recevra ensuite Newcastle le 1er octobre puis l’Inter Milan, finaliste de deux des trois dernières éditions, le 21 octobre avant d’aller à l’Atletico Madrid le 4 novembre et à Galatasaray ensuite le 25 novembre.

Les Bruxellois recevront l’Olympique de Marseille avec Arthur Vermeeren le 9 décembre puis auront un autre duel de gala au Bayern Munich, champion d’Allemagne, face à Vincent Kompany. Les Unionistes clôtureront par un duel face à l’Atalanta de Bergame avec Charles De Ketelaere le 28 janvier qu’ils joueront au Lotto Park à Anderlecht comme leurs trois autres rencontres à domicile.

■ Explications de Rémy Rucquoi dans le journal de 8h

Belga