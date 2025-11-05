Ligue des Champions : l’Union concède une 3e défaite de rang en s’inclinant 3-1 face à l’Atletico Madrid

Malgré une bonne première période, l’Union Saint-Gilloise s’est inclinée 3-1 contre l’Atlético de Madrid, mardi, lors de la 4e journée de phase de ligue de la Ligue des Champions. L’Union a ainsi enchaîné une 3e défaite de rang et pointe à la 26e place du classement, avec 3 unités.

Kevin Rodriguez s’est procuré la première occasion unioniste après le quart d’heure de jeu. Bien servi par Anan Khalaili, l’attaquant équatorien, devant le but, a vu son tir passer à côté du cadre. Les hommes de Diego Simeone se sont rarement montrés dangereux, mais ont fait parler leur efficacité pour pendre les devants. Après une perte de balle d’Ousseynou Niang, Giuliano Simeone a pris Ross Sykes de vitesse avant de servir Julian Alvarez, dans la surface, qui a fait trembler les filets (39e, 1-0). Les Colchoneros ont cru doubler leur avance juste avant la mi-temps, mais le but d’Antoine Griezmann a été invalidé pour une position de hors-jeu d’Alex Baena à la construction de l’action (45e+3).

À la 70e minute, Promise David a eu la balle du 1-1 au bout du pied, mais son tir en un temps n’a pas trouvé le cadre. Passé proche de l’égalisation l’Union s’est ensuite fait punir sur un contre rondement mené et converti par Conor Gallagher (72e, 2-0). Dix minutes avant la fin du temps réglementaire, Ross Sykes a relancé le suspense en réduisant la marque à 2-1 (80e), de la tête, grâce à une offrande de Sofiane Boufal sur phase arrêtée. Après une grosse occasion bruxelloise, manquée à bout portant par Louis Patris, les Madrilènes ont scellé le score à 3-1 au bout du temps additionnel par Marcos Llorente (90+6).

“Un point aurait été amplement mérité”, regrette David Hubert

L’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise David Hubert était forcément déçu mardi soir. “Je ressens deux émotions très différentes“, a-t-il commenté au micro de la VTM après la rencontre. “Quand on regarde le match, son déroulement et l’occasion qui s’est présentée à nous en fin de rencontre, on est évidemment déçus en tant que compétiteurs. En même temps, je vois à quel point mes joueurs ont bien essayé de mettre en œuvre notre plan et qu’ils n’ont à aucun moment perdu leur cohésion.”

“Nous avons persévéré parce que nous savions que d’autres occasions se présenteraient“, a poursuivi le coach bruxellois. “Malheureusement, nous n’avons pas été récompensés, un point aurait été amplement mérité. Nous sommes restés compétitifs tout au long du match et, sur ce plan, nous avons fait des progrès“.

Les hommes de David Hubert se déplaceront sur la pelouse de Galatasaray le 25 novembre lors de la 5e journée de la phase de ligue.

Belga – Photo : Belga