Licenciement de trois hôtesses de Brussels Airlines: les syndicats posent un ultimatum

Les syndicats chrétien ACV Puls et socialiste BBTK ont menacé vendredi de mener des actions si aucune solution n’était trouvée pour les trois hôtesses de l’air de Brussels Airlines qui, selon elles, ont été licenciées à tort.

C’est ce qu’a annoncé vendredi après-midi le front syndical commun dans un communiqué de presse. Les syndicats demandent une dernière réunion avec la direction le 17 novembre.

À la mi-octobre, trois hôtesses de l’air ont été licenciées après avoir invoqué la procédure “not fit to fly”. Les hôtesses avaient trouvé des punaises de lit à bord de l’avion et avaient refusé de voler. Selon la compagnie aérienne, il s’agissait d’une fausse alerte.

Les syndicats ont tenté de servir de médiateurs, mais la direction est restée sur sa position. Fin octobre, il a été annoncé que les trois hôtesses de l’air allaient saisir la justice.

Les syndicats ont désormais fixé la date limite au lundi 17 novembre: ils demandent à la direction de Brussels Airlines une dernière réunion ce jour-là. “Si aucune solution concrète n’est trouvée après cette date pour les trois employées licenciées et pour l’utilisation de la procédure “not fit to fly”, des actions pourraient être entreprises”, ont-ils déclaré.

Les syndicats ne précisent pas pour l’instant de quelles actions il pourrait s’agir. “Nous n’excluons rien”, a tout de même précisé Jeroen Van Ranst, secrétaire de l’ACV Puls.

Les syndicats ont également organisé un crowdfunding pour les employées licenciées et sensibilisent maintenant au sein de la communauté internationale du personnel de cabine à l’importance de la règle “not fit to fly”.

