L’homme trouvé avec un cocktail Molotov devant l’ambassade d’Israël sous mandat d’arrêt

L’homme interpellé vendredi soir devant l’ambassade d’Israël à Bruxelles avec un cocktail Molotov dans son sac à dos a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction et inculpé de tentative d’incendie criminel d’un bâtiment occupé, a annoncé lundi le parquet de Bruxelles.

L’homme a été repéré par une patrouille de la police fédérale vers 19h30 vendredi soir. Les policiers ont trouvé ses agissements suspects, car il tentait, entre autres, de cacher partiellement son visage avec un foulard. Les inspecteurs ont alors décidé de le contrôler et ont trouvé une bouteille en plastique remplie d’essence, un briquet et une paire de gants dans son sac à dos.

L’homme a été privé de liberté et mis à la disposition du parquet, qui l’a présenté au juge d’instruction. Ce dernier a décidé de délivrer un mandat d’arrêt pour tentative d’incendie criminel d’un immeuble occupé.

“L’enquête se poursuit et, dans l’intérêt de celle-ci, le parquet ne fera aucune autre déclaration“, a indiqué la porte-parole Maryam Benayad.

Belga