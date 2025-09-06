Un homme en possession d’un cocktail molotov arrêté près de l’ambassade d’Israël

Un homme en possession d’un cocktail molotov a été arrêté, ce vendredi soir, aux abords de l’ambassade d’Israël.

Ce vendredi soir, aux alentours de 19h30, la police a repéré un individu suspect à proximité de l’ambassade d’Israël, à Uccle. Selon Het Laatste Nieuws, qui rapporte cette information, l’homme dissimulait partiellement son visage avec un foulard.

Lors de son interpellation, la police a retrouvé un cocktail molotov dans son sac à dos (une bouteille en plastique remplie d’essence, un briquet et une paire de gants). L’homme a été privé de liberté. Une enquête est en cours.

La rédaction – Photo : Belga Image