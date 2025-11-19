L’exposition Biblioteca Nacional laissera son empreinte à la Villa Empain jusqu’au 10 mai

La scénographie, spécialement conçue pour l’événement, s’articule autour de l’œuvre monumentale Biblioteca Nacional 2018-2025. Fruit de six années de travail, ce projet a amené Elsa Paricio à disperser mille cylindres remplis d’encre de Chine et d’eau dans 500 endroits d’Espagne, entre paysages, maisons désertées, usines abandonnées et sites naturels. Exposés aux éléments, ces tubes de verre se sont lentement métamorphosés, à travers un lent processus d’évaporation, en archives sensibles. Chaque pièce a capturé l’âme d’un lieu. Sur ses parois, les traces d’encre et de poussière composent désormais une mémoire poétique, une écriture silencieuse du territoire.

En marge de cette bibliothèque de l’éphémère devenu matière, deux nouveaux cylindres prendront le pouls de la Villa Empain, prolongeant le geste de l’artiste.

Des œuvres sur papier, des vidéos et une installation font par ailleurs écho à la pièce maîtresse dans le Project Space de la Fondation Boghossian, situé au sous-sol de la villa Art Déco. L’ensemble est marqué par les mêmes stries noir de jais racontant une atmosphère façonnée par les phénomènes naturels.

L’exposition Biblioteca Nacional est présentée du 20 novembre 2025 au 10 mai 2026 à l’occasion de la 30e édition de la biennale des arts Europalia, consacrée cette année à l’Espagne. Jusqu’au 1er février, le festival fera (re)découvrir l’art espagnol sous toutes ses formes aux quatre coins du Plat pays.

Belga