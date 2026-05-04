Levez le pied: deux artères sont désormais limitées à 30km/h à Uccle

À Uccle, il faut désormais lever le pied dans deux artères du quartier de l’Observatoire.

La limitation de vitesse est passée, à Uccle, à 30 km/h, ce lundi 4 mai, sur les avenues Wolvendael et Jean et Pierre Carsoel. La mesure s’inscrit dans le Plan communal de mobilité de la commune et est entée en vigueur ce matin, avec le retrait des panneaux indiquant jusqu’ici 50 km/h.

Aucun nouveau panneau ne signalera cette limitation, conformément à la réglementation régionale, mais des affichages temporaires ont été installés en amont pour informer les usagers.

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“Le choix de commencer par les avenues Wolvendael et Jean et Pierre Carsoel repose sur plusieurs critères, fondés sur des analyses d’infrastructure, des considérations de mobilité et des enjeux de sécurité routière“, précise Uccle.

Uccle juge “complexe” la configuration de ces voiries et évoque notamment l’absence d’aménagements cyclables dédiés, la cohabitation avec le tram et des conditions propices à des comportements de conduite à risque.

La commune souligne aussi que, dans la foulée de la réouverture récente du pont Carsoel, une adaptation de la vitesse était nécessaire pour mieux concilier circulation des transports publics et accessibilité locale.

Uccle présente cette mesure comme une réponse préventive aux enjeux de cohabitation entre usagers.

BX1 – Photo : BX1