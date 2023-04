L’été 2022 est le plus chaud jamais enregistré en Europe

Le continent se réchauffe deux fois plus vite que le reste du globe au cours des dernières décennies. C’est ce que révèle le dernier rapport de Copernicus, le service européen pour le changement climatique

L’année 2022 est même la deuxième la plus chaude jamais enregistrée sur le continent depuis le début des observations en 1833. Cela signifie que les températures étaient d’1,4 °C au-dessus de la moyenne récente.

Cet été, les 40 °C ont même été dépassés à de nombreux endroits inhabituels, comme Au Royaume-Uni pour la première fois dans l’histoire.

Dans le sud de l’Europe, un nouveau record a été battu avec le plus grand nombre de jours où il a fait entre 38 et 46 °C.

Ajoutez à cela une sécheresse généralisée, un record de la fonte glaciaire dans les Alpes et des émissions de CO2 dues aux feux de forêt au plus haut depuis 15 ans et vous avez l’essentiel du rapport Copernicus sur l’état du climat européen pour 2022.

Une année aussi sèche de 10 % de plus que la moyenne

L’humidité des sols a été la plus faible des cinquante dernières années, avec des précipitations de neige et de pluie inférieures à la moyenne. Dans les Alpes italiennes, il a neigé jusqu’à 75% en moins que la moyenne.

Au total, les glaciers alpins ont perdu un volume de 5 km³ , donc environ 3,5 mètres de hauteur. Ce qui équivaut à 2 millions de piscines olympiques.

Pendant 10 mois, le débit de plus de la moitié des rivières européenne fut en dessous de la moyenne. Ce qui a eu un lourd impact sur les secteurs comme l’agriculture, le transport fluvial et l’énergie.

Ces conditions extrêmes ont déclenché d’énormes incendies de forêts en Europe

Particulièrement autour de la Méditerranée. Au total, 900.000 hectares ont brûlé dans des pays européens l’année dernière, c’est plus que la superficie totale de la Corse.

Conséquence : Les émissions de gaz à effet de serre n’avaient plus été aussi importantes depuis 2007.

Un réchauffement qui n’est pas sans conséquences sur la santé humaine

Pour chaque augmentation de 1 degré de la température moyenne mensuelle, le nombre de morts liés à la santé mentale, dont les suicides, augmente de 2,2%.

La température moyenne des cinq dernières années en Europe est plus élevée de 2,2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, avant le 20ᵉ siècle.

Selon les experts, même en limitant le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 °C de plus qu’à l’ère préindustrielle, deux tiers des glaciers alpins auront disparu d’ici à la fin du siècle, avec un impact potentiellement très important sur la hausse du niveau des mers et océans.

Qu’attendre pour 2023 ?

Selon l’Organisation météorologique mondiale, la sécheresse sévit déjà dans certaines régions d’Espagne et dans le Nord de l’Italie. Le Pô, le plus important fleuve italien, est à son plus bas niveau pour un mois d’avril et le lac de Garde à son plus bas niveau depuis 70 ans. Le phénomène climatique El Niño marqué par un réchauffement du Pacifique équatorial va progressivement progresser.

